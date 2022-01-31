Какие знаки зодиака считаются гениями

31.01.2022 19:49 Евгений Клочко

Астролог Ирина Воронцова рассказала о том, какие мужчины по знакам зодиака обладают острым умом.

Знаки зодиака, которые считаются интеллектуально развитыми

Мудрость является неотъемлемой частью жизненного опыта. Она развивается с годами и помогает выходить из любой ситуации с минимальными потерями. Среди знаков, которые обладают высоким интеллектом, следует отметить представителей Огня и Воздуха.

Водолей

Водолеи обладают высоким интеллектом. У них новаторский и подвижный ум. Это настоящие исследователи, которые постоянно в поисках новых путей. Именно представители этого знака всегда впереди прогресса. Со стороны Водолеи могут даже показаться странными. Мало кто сможет угнаться за таким интеллектом. Но есть один недостаток у представителей этого знака, который порой портит им жизнь, – это прямо говорить окружающим об их ошибках.

Близнецы

Близнецы также относятся к умным представляем зодиакального круга. Они не просто мудры, но и очень хитры. Кроме того, представители знака чуть ли не с пеленок любопытные и любят экспериментировать. Близнецы предпочитают изучать все новое и практиковать полученные знания и умения.

Дева

Зачастую Девы выбирают интеллектуальные профессии, и это не просто так. Это умственно развитые люди, которые постоянно стремятся к новым знаниям. Кроме того, Девы аккуратные и внимательные даже к мелким деталям. Из них получаются отличные ученые, исследователи. Если нужен мудрый совет, тогда стоит обратиться именно к представителю этого знака.

Стрелец

Люди, появившиеся на свет под знаком Стрельца, также обладают тонким умом. Они прямо говорят окружающим об их недостатках. Однако представители знака постоянно стремятся к новым знаниям и любят применять их на практике. С ними всегда есть о чем поговорить, ведь Стрельцы много читают и знают обо всем на свете. Но особенно они любят сплетничать.

Весы

Представители знака являются творчески развитыми людьми. Они любят учиться и применять полученные знания на практике. Из Весов получаются хорошие юристы, музыканты и учителя. Однако им не всегда легко сдерживать свои эмоции. Порой эта черта характера портит их авторитет. Но интеллект от этого не страдает. Весы часто становятся начальниками и умеют управлять людьми.