31.01.2022 19:27 Дмитрий Колоней

Искали пять дней: в Харькове нашли беглянку

В Харькове полиция вернула домой беглянку.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 31 января в дежурную часть Харьковского РУП № 3 обратилась за помощью в поиске дочери мать 16-летней девочки, которая 26 января ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На ноги был поднят весь личный состав райуправления полиции. Спустя нескоьлко часов она была найдена у подруги в Шевченковском районе Харькова. Сотрудники ювенальной превенции провели с беглянкой профилактическую беседу и поставили ее на учет. Решается вопрос привлечения родителей к административной ответственности.

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