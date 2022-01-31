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31.01.2022  19:27   Дмитрий Колоней

Искали пять дней: в Харькове нашли беглянку

В Харькове полиция вернула домой беглянку.

Происшествие Харьков: Найдена 16-летняя девочка, пропавшая пять дней назад
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 31 января в дежурную часть Харьковского РУП № 3 обратилась за помощью в поиске дочери мать 16-летней девочки, которая 26 января ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
 
 
На ноги был поднят весь личный состав райуправления полиции. Спустя нескоьлко часов она была найдена у подруги в Шевченковском районе Харькова. Сотрудники ювенальной превенции провели с беглянкой профилактическую беседу и поставили ее на учет. Решается вопрос привлечения родителей к административной ответственности.
 
Наопним, ранее мі писали о том, что в Харькове на Салтовке найден боевой снаряд.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, найдена, харьков
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