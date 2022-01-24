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24.01.2022  14:19   Дмитрий Колоней

Под Харковом найден мертвым пропавший два месяца назад мужчина (фото)

Обнаружено тело 37-летнего Ярослава Сиренко.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", под Харьковом печально завершились розыски жителя Люботина Сергея Сиренко. Поисковики обнаружили труп 37-летнего мужчины, которого искали два месяца.

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Сергей Сиренко, бритый налысо худощавый мужчина с татуировками на левом плече и руке, 21 ноября 2021 года в 16:00 в черной куртке, черных ботинках, черной бейсболке с логотипом "Найк", синих джинсах и с небольшой коричневой сумкой на плече, вышел из дома и пропал.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом ищут родных мужчины, который потерял память.   

Тэги:  пропал мужчина, найден мертвым, харьков, труп, люботин
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