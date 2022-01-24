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24.01.2022  14:07   Евгений Клочко

В Харькове сообщили о минировании еще одной школы (видео)

Сообщение о заложенной взрывчатке в школе № 150 на улице Ахсарова поступило 24 января на электронный адрес учебного заведения.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления нацполиции Украины в Харьковской области.
 
По информации силовиков, в учебное заведение выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители экстренных служб.
Ранее мы сообщали, что в СБУ увидели российский след в псевдоминированиях на территории Харькова. 
 
В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а намереваются создать напряжение и панические настроения в обществе, сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.
 
Тэги:  минирование, школа, харьков
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