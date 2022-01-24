В Харькове сообщили о минировании еще одной школы (видео)

24.01.2022 14:07 Евгений Клочко

Сообщение о заложенной взрывчатке в школе № 150 на улице Ахсарова поступило 24 января на электронный адрес учебного заведения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации главного управления нацполиции Украины в Харьковской области.

По информации силовиков, в учебное заведение выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители экстренных служб.

В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а намереваются создать напряжение и панические настроения в обществе, сообщает пресс-служба СБУ в Харьковской области.