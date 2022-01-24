В Харькове сообщили о минировании еще одной школы (видео)

Сообщение о заложенной взрывчатке в школе № 150 на улице Ахсарова поступило 24 января на электронный адрес учебного заведения.
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В Харькове облачная погода продержится весь день. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.
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