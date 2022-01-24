24.01.2022 13:43 Рита Парфенова

Фиктивное трудоустройство в детсад: под Харьковом заведующая оформила наркохранителя и торговца металлоломом (фото)

Преступную схему присвоения бюджетных средств в Харьковской области разоблачили правоохранители.

В одном из дошкольных учреждений Балаклейской территориальной общины обнаружились «мертвое души» в штатном расписании, передает РЕДПОСТ.



Фиктивных работников оформила заведующая детсада, используя свое служебное положение. Псевдоработники не появлялись на рабочем месте, а их зарплата шла в карман руководительнице.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, в рамках которого произошли обыски у заведующей и фиктивных сотрудников.



Так, по месту жительства заведующей дошкольного учебного заведения изъяли около 20 000 долларов США и 200 тысяч гривен.

В жилище мужчины, числящегося охранником детсада, обнаружили около 35 000 долларов, 5 000 евро, 500 000 гривен и около 2 тонн металлолома. Оказывается, тот занимался незаконным оборотом металлолома, что подпадает под ст. 213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) Уголовного кодекса Украины.





Еще у одного псевдоработника изъяли наркорастения, которые он хранил для собственного употребления, являющихся признаками преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.





Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.

Ранее мы писали, что почти два миллиона гривен присвоили себе злоумышленники на бюджетной программе реконструкции школ и детсадов в Харьковской области.