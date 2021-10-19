19.10.2021 09:30 Рита Парфенова

На утеплении детсада под Харьковом украли миллионы

Почти два миллиона гривен присвоили себе злоумышленники на бюджетной программе реконструкции школ и детсадов в Харьковской области.

Как пишет РЕДПОСТ, схему хищения средств из бюджета, которые были предусмотрены для капремонта и утепления детского сада в городе Дергачи разоблачила служба безопасности Украины. Убытки государству составили почти два миллиона гривен.

Как установило следствие, руководитель одной из коммерческих структур и сотрудники Дергачевского горсовета заключили в 2019 году договор на капремонт местного детского сада. В смету входили работы по утеплению фасада здания и замене окон. Акты о проведенной работе подавались и подписывались, средства перечислялись, но фактически работы выполнены не были, а деньги злоумышленники вывели в тень.



Сейчас руководителю фирмы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Как ранее писал РЕДПОСТ, СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине. Противоправная схема существовала с 2020 года. Ежемесячно "дельцы" зарабатывали около 1 млн. гривен.