Смертельное ДТП под Харьковом: тела погибших из микроавтобуса доставали спасатели (фото)

Около шести часов утра 19 октября на симферопольской трассе столкнулись микроавтобус и грузовик, перевозивший трактор.
Авария произошла возле села Копанки Красноградского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Там, на трассе Харьков – Симферополь, столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и грузовик КамАЗ, который перевозил в кузове трактор. Оба автомобиля двигались в попутном направлении и судя по характеру повреждений транспорта, столкновение произошло во время обгона: удар микроавтобуса пришелся на заднюю часть кузова грузовика. После чего Volkswagen снес отбойник и слетел в кювет.
В микроавтобусе находились пассажиры. Трое людей – две женщины и мужчина – погибли в ДТП. Еще трое граждан - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина получили телесные повреждения и были госпитализированы в Красноградскую центральной районной больницы. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Всего в микроавтобусе находилось 8 пассажиров.
Чтобы извлечь тела погибших из микроавтобуса, потребовалась помощь спасателей. Бойцы дежурного отделения 43-й спасательной части, прибывшие на место аварии, деблокировали погибших пассажиров с помощью специнструмента.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, за сутки 17 октября в Харькове и области произошло два ДТП со смертельным исходом. На перекрестке улицы Мира и проспекта Алешина в Харькове дорогу не поделили микроавтобус Renault Mascott 110 и кроссовер Honda CR-V. После столкновения микроавтобус перевернулся на бок, 27-летний водитель попал под свой автомобиль и скончался на месте происшествия.
Второе ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге «Харьков - Ахтырка - Сумы». 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, ехавший из Харькова в сторону Ахтырки, не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.
Комментариев: 0
Старайтесь сдерживать в себе чувство ревности – и успех в делах любовных вам сегодня обеспечен.
После ночного дождя и хмурого утра днем будет ясно, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков.
Ежегодно в один из дней октября отмечают Всемирный день балета. В 2021 году он выпал на 19 октября.
влажность:
давление:
ветер: