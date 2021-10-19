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19.10.2021  10:18   Рита Парфенова

Смертельное ДТП под Харьковом: тела погибших из микроавтобуса доставали спасатели (фото)

Около шести часов утра 19 октября на симферопольской трассе столкнулись микроавтобус и грузовик, перевозивший трактор.


kh.dsns.gov.ua

Авария произошла возле села Копанки Красноградского района, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Там, на трассе Харьков – Симферополь, столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и грузовик КамАЗ, который перевозил в кузове трактор. Оба автомобиля двигались в попутном направлении и судя по характеру повреждений транспорта, столкновение произошло во время обгона: удар микроавтобуса пришелся на заднюю часть кузова грузовика. После чего Volkswagen снес отбойник и слетел в кювет.

В микроавтобусе находились пассажиры. Трое людей – две женщины и мужчина – погибли в ДТП. Еще трое граждан - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина получили телесные повреждения и были госпитализированы в Красноградскую центральной районной больницы. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Всего в микроавтобусе находилось 8 пассажиров.

ДТП Харьков: микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с КамАЗом, погибли три человека

Чтобы извлечь тела погибших из микроавтобуса, потребовалась помощь спасателей. Бойцы дежурного отделения 43-й спасательной части, прибывшие на место аварии, деблокировали погибших пассажиров с помощью специнструмента.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

ДТП Харьков: микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с КамАЗом, погибли три человека

Напомним, за сутки 17 октября в Харькове и области произошло два ДТП со смертельным исходом. На перекрестке улицы Мира и проспекта Алешина в Харькове дорогу не поделили микроавтобус Renault Mascott 110 и кроссовер Honda CR-V. После столкновения микроавтобус перевернулся на бок, 27-летний водитель попал под свой автомобиль и скончался на месте происшествия.

Второе ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге «Харьков - Ахтырка - Сумы». 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, ехавший из Харькова в сторону Ахтырки, не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
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