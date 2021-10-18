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18.10.2021  10:45   Рита Парфенова

Смертельное ДТП в Харькове: спасатели рассказали, как доставали тело водителя (фото)

В воскресенье вечером на ХТЗ произошла авария, в которой погиб 27-летний водитель микроавтобуса.


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Как сообщает РЕДПОСТ, в начале десятого вечера на перекрестке улицы Мира и проспекта Алешина в Харькове дорогу не поделили микроавтобус Renault Mascott 110 и кроссовер Honda CR-V.

После столкновения микроавтобус перевернулся на бок со стороны водительского сидения. Водитель, мужчина 1994 года рождения, попал под свой автомобиль и скончался на месте происшествия.

Два человека пострадали в Honda CR-V – 57-летний водитель и 58-летняя пассажирка. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы каретой скорой помощи в неотложку Харькова.

ДТП Харьков: столкнулись Renault Mascott 110 и Honda CR-V, погиб водитель ДТП Харьков: столкнулись Renault Mascott 110 и Honda CR-V, погиб водитель

Погибшего водителя зажало под кабиной микроавтобуса, и чтобы извлечь его тело вызывали службу спасения. К тому же после столкновения по дороге разлилось топливо и это создало пожароопасную ситуацию.

ДТП Харьков: столкнулись Renault Mascott 110 и Honda CR-V, погиб водитель

ДТП Харьков: столкнулись Renault Mascott 110 и Honda CR-V, погиб водитель

Сотрудники 8-й ГПСЧ и аварийно-спасательного отряда, выезжавшие на вызов, смыли разлитое топливо с дороги. Тело 27-летнего водителя изъяли с помощью специального гидравлического спасательного оборудования. По словам очевидцев, для этого спасателям пришлось почти 10 минут срезать по периметру всю крышу бусика.

ДТП Харьков: столкнулись Renault Mascott 110 и Honda CR-V, погиб водитель ДТП Харьков: столкнулись Renault Mascott 110 и Honda CR-V, погиб водитель

Причины и обстоятельства ДТП устанавливает следствие.

Как сообщили в сводке происшествий за сутки, 17 октября в Харькове и области произошло 52 официально зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, в которых травмировано 14 человек и погибли двое. Второй водитель погиб  в ДТП на автодороге «Харьков - Ахтырка - Сумы». 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, ехавший из Харькова в сторону Ахтырки, не справился с управлением и вылетел с трассы, в результате чего автомобиль перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
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