18.10.2021 11:00 Евгений Клочко

Как харьковчанин стал долларовым миллиардером на стартапе для разработчиков

Стартап для разработчиков GitLab, одним из соучредителей которого является харьковчанин Дмитрий Запорожец, вышел на IPO (первичное публичное размещение акций) на бирже Nasdaq.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Экономическую правду", после первого дня торгов акции выросли на 35%, а капитализация GitLab составляет 14,9 млрд долларов.

13 октября GitLab сообщил, что акции начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 14 октября под тикером "GTLB".

В четверг, 14 октября, к началу открытых торгов GitLab получил 801 млн долларов, продав 10,4 млн акций по 77 долл за акцию, что стало выше ранее заявленного диапазона 66-69 долларов за акцию. Рыночная же капитализация компании по стартовой цене достигла 11 млрд долларов.

В первый день торгов акции выросли на 35%. Уже к закрытию торгов стоимость акции поднялась до 103,89 долларов, а рыночная капитализация, увеличилась до 14,9 млрд долларов.

Компания зарабатывает деньги на своих премиальных продуктах.

Gitlab - это платформа «все в одном», где представлены все сервисы для разработчиков без необходимости интегрировать сторонние инструменты. Первый основатель стартапа - харьковчанин Дмитрий Запорожец. Воплотить свою идею в жизнь ему помог коллега Валерий Сизов. Проект запустили в 2011 году.

В 2014 году они зарегистрировала компанию в американском Делавэре, а в 2015 году - привлекли первые деньги и стали участниками престижного стартап-акселератора Y Combinator.

Напомним, харьковские политехники создали усовершенствованный аэрозольный генератор , который позволяет тушить пожары, маскировать военную технику, защищать растения от вредителей и заморозков.