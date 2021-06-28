28.06.2021 17:33

Харьковские политехники создали усовершенствованный аэрозольный генератор

Многофункциональная установка харьковчан позволяет тушить пожары, маскировать военную технику, защищать растения от вредителей и заморозков.



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Как сообщает РЕДПОСТ , харьковские политехники создали усовершенствованный аэрозольный генератор.

Он позволет наносить износостойкое и коррозионностойкое покрытия на изделия из металла и даже стимулировать дождь. С помощью этой технологии можно распределять жидкость на большой территории в виде тумана.

Создатели данной установки, которую назвали «Poli-Т» - коллектив Учебно-научных институтов: энергетики, электроники электромеханики, а также механической инженерии и транспорта НТУ «ХПИ». Генератор - стартап политехников, с которым они участвуют в образовательно-стипендиальной программе CIG R & D LAB от Chernovetskyi Investment Group (CIG).

Как отметил руководитель проекта, заведующий кафедрой общей электротехники НТУ «ХПИ» Константин Коритченко, в «Poli-Т» реализована новейшая энергоэффективная технология сверхзвукового сгорания топлива.

«Во время длительных поисков и работы над генератором мы научились управлять таким опасным явлением, как детонация. В разработанном образце происходит детонация смеси бензина с воздухом с периодичностью 25 раз в секунду. Именно детонационная волна измельчает вещество для создания аэрозоли. Также детонационное сгорание делает установку очень мощной, потому что давление в ударной волны превышает 25 атмосфер, а полная мощность генератора достигает 50 кВт », - рассказал Константин Коритченко.

Многофункциональное изобретение ученых ХПИ используется для решения задач различных направлений.Так, в промышленности эта установка используется для нанесения износостойких, коррозионностойких покрытий на изделия из металла, керамики и металлокерамики. В сельском хозяйстве Poli-Т обеспечивает защиту растений от заморозков, покрывая их теплой экологической пеной. Разработчики говорят, что технология не требует затрат в несколько тонн воды на гектар и является мобильной, что повышает ее конкурентоспособность. Ноу-хау используют также для дезинсекции деревьев в садах и зернохранилищах.

Кроме того, Poli-Т можно использовать для тушения пожара в помещениях, обеспечивая бережную борьбу с бедствием. Так, стандартное тушения проводится путем использования большого количества воды, также влечет за собой порчу имущества. Установка харьковских политехников заполняет помещение водяным туманом, в десятки раз уменьшает расход воды и повышает шансы сохранить технику, мебель и прочее. Как перспективное направление - политехники проводят исследования возможности применения установки для стимулирования дождей.

Особый интерес аэрозольный генератор Poli-Т вызывает и у военных, поскольку он позволяет маскировать вооружение и технику Вооруженных Сил Украины. По словам разработчиков, главная особенность агрегата - простота конструкции, мобильность и высокая эффективность использования в сверхсложных условиях. Поэтому образец техники повезли в Киев для участия в выставке «Оружие и безопасность - 2021».