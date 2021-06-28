Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Внезапная смерть: в Харькове разбилась пенсионерка, выпав из окна (ФОТО)
28.06.2021  17:07   

Внезапная смерть: в Харькове разбилась пенсионерка, выпав из окна (ФОТО)

О гибели пожилой женщины сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на Салтовке погибла женщина.

Трагедия разыгралась на улице Валентиновской, 21.

Пожилая женщина выпала из окна 8-го этажа.

Харьковчанка скончалась на месте.

Напомним, что ранее мы сообщали о самоубийстве пожилой женщины, выбросившейся из окна высотки.

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