Внезапная смерть: в Харькове разбилась пенсионерка, выпав из окна (ФОТО)

О гибели пожилой женщины сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове на Салтовке погибла женщина.
Трагедия разыгралась на улице Валентиновской, 21.
Пожилая женщина выпала из окна 8-го этажа.
Харьковчанка скончалась на месте.
Напомним, что ранее мы сообщали о самоубийстве пожилой женщины, выбросившейся из окна высотки.
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