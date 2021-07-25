25.07.2021 17:24

Лучшие зарубежные фильмы 2021 года

Многие любители кино предпочитают фильмы, снятые за рубежом. В сегодняшней статье лучшие зарубежные фильмы https://www.ivi.ru/movies/foreign/2021, которые стоит посмотреть: о морском пехотинце, противостоящем преступной группировке, об одаренном программисте, решившем присоединиться к тайному сообществу, о "темной стороне" интернета и кибербезопасности, а также продолжение истории Супермена.

Заступник

Джим Хэнсон участвовал во вьетнамской войне в качестве морского пехотинца. Теперь он живет на границе с Мексикой и отслеживает нелегальных мигрантов из этой страны. Один раз во время дежурства он замечает женщину с маленьким сыном, пытающихся пересечь границу - но у них есть веское основание для этого поступка: они скрываются от наркомафии. Сначала Хэнсон не видит повода им верить и собирается доложить об очередных нелегальных мигрантах, но затем видит, что их на самом деле преследуют, и пытается защитить Розу и Мигеля… Фильм https://www.ivi.ru/watch/415826 доступен к просмотру.

Цикада 3301: квест для хакера

Конор Блэк, талантливый программист, работает барменом и видит в своём заведении грубого клиента: он оскорбил работников бара и не оставил чаевых. Конор узнает всё о клиенте, придя домой, взламывает его счета и в процессе случайно узнаёт об организации под названием "Цикада 3301". Она ищет хакеров - самых способных из них, а кто достоин оказаться в рядах "Цикады" - определяет специальный отбор, в ходе которого кандидаты должны выполнять сложнейшие задания. Приходится справляться с ними и Конору - но удастся ли ему выполнить все и вступить в секретную организацию?

Асоциальная сеть

Кроме общедоступного интернета, существует и его "тёмная сторона" - здесь можно найти что угодно. В том числе и нелегальное. Росс Ульбрихт - основатель торговой площадки, на которой продаются запрещенные вещества. Он брался за такие проекты три раза, и два предыдущих были провальными. В этой он учитывает все принципы анонимности и полагает, что теперь всё пойдёт по его плану. Ульбрихту противостоит Рик Боуден - сотрудник кибербезопасности, чьей главной задачей стало закрытие площадки Росса, названной Silk Road. Как найти и обезвредить преступника? Удастся ли закрыть сайт?

Лига справедливости

Супермена не стало, и мир погрузился в темные времена: за деньги можно откупиться от полиции, даже если совершил действительно серьёзное преступление - и этим пользуются повсеместно. Даже Луис Лейн, жена Супермена, уже не разоблачает злоумышленников. Казалось бы, хуже быть не может? Может: некто Степной волк собирается захватить власть на планете и превратить жизнь на ней в настоящий кошмар. Но этого не случится - ведь на стороне добра выступают Бэтмен и его друзья, объединенные именем "Лига Справедливости".

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.