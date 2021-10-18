18.10.2021 11:30

Добкин предлагает повысить тариф на тепло для харьковчан в несколько раз, — Марунич

Предложение Михаила Добкина отдать теплосети Харькова предпринимателям приведет к катастрофическому росту тарифов для горожан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сообщение сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, который прокомментировал планы Добкина на фоне старта отопительного сезона.

«Михаил Добкин не унимается и продолжает рассказывать, что централизованное отопление он расформирует, что вместо него будут модульные котельные и вообще всю отрасль отдаст в руки бизнесменов.

С одной стороны, смешно, а с другой – люди реально обеспокоены и будущим своего предприятия, и тарифами на тепло для города. Отдать тепловое хозяйство в руки бизнесменов, когда на бирже газ стоит под 40 гривен? Реализация предложения Добкина на практике означает рост тарифа в несколько раз. А про то, чтобы расформировать «Харьковские теплосети», здесь и говорить нечего. Даже не представляю, как всю эту болтовню можно реализовать так, чтобы не развалить городское хозяйство», — считает эксперт.

Дмитрий Марунич также отметил, что в ближайшее время Фонд энергетических стратегий собирается обсудить начало отопительного сезона на круглом столе при участии профильных организаций со всей Украины. По его словам, в обсуждении готовы принять участие и представители «Харьковских тепловых сетей».

Напомним, Михаил Добкин публично заявил, что приватизация коммунальных теплосетей, по его мнению, будет благом для Харькова.

«Нужно отдавать это все бизнесу. Почему бизнесу? Потому что у города на это нет денег, а бизнес с удовольствием придет. Город должен поставить понятные условия. К примеру, город отдает бизнесу абонентскую базу и сбыт. А они должны за свои деньги построить модульные котельные, а город будет следить за качеством услуг», — сказал Добкин.

Напомним, Михаил Добкин построил схему подкупа пенсионеров, однако они в итоге могут остаться без обещанной денежной помощи и с уголовными проблемами.