01.10.2021 11:40

Пенсионеров Харькова предостерегают от подписания любых документов с Добкиным

Михаил Добкин построил схему подкупа пенсионеров, однако они в итоге могут остаться без обещанной денежной помощи и с уголовными проблемами.

Об этом заявил глава Партии пенсионеров Украины Николай Кукурика. Глава партии рассказал, что к нему обратился ряд харьковчан с просьбой объяснить, чем может грозить участие в так называемой социальной программе «Забота» Михаила Добкина. Как известно, Добкин обещает выплатить ее участникам по 2000 гривен из городского бюджета на оплату коммунальных услуг.

«На первый взгляд все выглядит довольно мило: придите, напишите заявление и получите 2000 гривен в год на оплату ЖКХ, правда, — в будущем. Пенсионеры рассказывают, что им говорили, что эти деньги они получат от департамента социальной защиты Харьковского горисполкома, но при двух условиях: если на выборах мэра победит Добкин и если заявитель попадет в список избранных, которые могут претендовать на эту «помощь».

А вот кто именно попадет в этот список — никто не говорит. Мол, там видно будет!», — подчеркнул Кукурика.

При этом, как объяснил глава партии, от участников программы требуют подписаться под тем, что они «разделяют ценности и идеи» и являются «идейными сторонниками Михаила Добкина».

«Что это за идеи и ценности, не поясняется. Напрашивается вывод, что таким образом штаб Добкина может собирать контакты людей, которых будут «обрабатывать» перед выборами. Если вы отказываетесь подписать заявление о том, что вы «идейный сторонник Добкина», то заявление на получение 2000 гривен у вас не примут. Получается, что эта программа на самом деле является не заботой, а скрытой манипуляцией и давлением на избирателя. И еще одно: продажа своего голоса на выборах является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность!», — говорит Кукурика.

Глава партии пенсионеров также отметил, что в 2019 году аналогичные методы обработки обнищавших пенсионеров использовал Петр Порошенко, запустив программу с таким же названием — «Турбота». Кукурика напомнил, что такая схема подкупа не помогла Порошенка выиграть выборы, не поможет она и Добкину.

Ранее Комитет избирателей Украины резко осудил программу Добкина «Забота» и пригрозил ее организаторам и участникам уголовной ответственностью.

Напомним, Михаил Добкин не возглавляет организацию «Наш дом – Харьков», под брендом которой ведется его избирательная кампания. Об этом заявила член Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Екатерина Поп.