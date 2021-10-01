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01.10.2021  11:30   Виталий Хиневич

Быть спортивным круто: в Харькове прошел спортивный праздник

Под таким лозунгом Праздник, посвящённый закрытию межшкольной спартакиады на новом стадионе в школе №29, прошел в Харькове.

В Харькове прошел спортивный праздник
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
В рамках городской программы поддержки развития спорта и физической культуры и по просьбам родителей учеников 29-й школы на территории учебного заведения реконструировали спортивную площадку.
 
Ранее здесь детям совсем негде было заниматься спортом. Теперь это многофункциональный стадион со множеством локаций. Есть футбольное и баскетбольное поле. Зона с тренажёрами. Комфортные беговые дорожки, скамейки для отдыха.
Также облагородили прилегающую территорию. Заасфальтировали дорогу, которая ведёт к школе, установили в жилом дворе, что находится рядом, качели для детей.
 
Межшкольная спартакиада закрылась торжеством, на которое  пригласили руководителя города Игоря Терехова. Юные спортсмены устроили показательные выступления баскетбольной и футбольной команд, коллектива спортивного танца "Анжелика". Ребята провели время весело, играя в спортивные игры.
 
Быть спортивным круто, быть спортивным модно!
 
Напомним, в школе N 63 открыли отремонтированный и современный стадион. Установлены гимнастический комплекс, турники, теннисные столы, оборудовали баскетбольную и волейбольную площадки, мини-футбольное поле и беговые дорожки. 
 
Тэги:  харьков, спорт, школа
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