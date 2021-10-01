01.10.2021 11:30 Виталий Хиневич

Быть спортивным круто: в Харькове прошел спортивный праздник

Под таким лозунгом Праздник, посвящённый закрытию межшкольной спартакиады на новом стадионе в школе №29, прошел в Харькове.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

В рамках городской программы поддержки развития спорта и физической культуры и по просьбам родителей учеников 29-й школы на территории учебного заведения реконструировали спортивную площадку.

Ранее здесь детям совсем негде было заниматься спортом. Теперь это многофункциональный стадион со множеством локаций. Есть футбольное и баскетбольное поле. Зона с тренажёрами. Комфортные беговые дорожки, скамейки для отдыха.

Также облагородили прилегающую территорию. Заасфальтировали дорогу, которая ведёт к школе, установили в жилом дворе, что находится рядом, качели для детей.

Межшкольная спартакиада закрылась торжеством, на которое пригласили руководителя города Игоря Терехова. Юные спортсмены устроили показательные выступления баскетбольной и футбольной команд, коллектива спортивного танца "Анжелика". Ребята провели время весело, играя в спортивные игры.

Быть спортивным круто, быть спортивным модно!

Напомним, в школе N 63 открыли отремонтированный и современный стадион. Установлены гимнастический комплекс, турники, теннисные столы, оборудовали баскетбольную и волейбольную площадки, мини-футбольное поле и беговые дорожки.