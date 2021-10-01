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01.10.2021  11:10   Виталий Хиневич

«Ощадбанк» начал проводить процедуру закрытия клиентских счетов

До 30 сентября текущего года необходимо было обратиться в отделение банка.

Ощадбанк может закрыть счет клиента
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Ощадбанка».
 
Отмечается, что с 1 сентября 2021 года клиентам необходимо было пройти процедуру идентификации данных и верификацию. Если гражданин не уточнил свои данные, то финансовое учреждение имеет право на закрытие счета и расторжение договора. Данная процедурная норма коснется тех лиц, которые более трех лет не проводили финансовые операции с банковским счетом.
 
Прекращение финансовых услуг будет выполнено в рамках закона, предусмотренного статьей 1075 части 2 Гражданского кодекса Украины.
 
Напомним, в Украине «ПриватБанк» заявил о готовности продать около 90 тысяч безнадежных кредитов на общую сумму свыше 700 млн грн.
 
Источник:   Ощадбанк
 Тэги:  харьков, счет, банк
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