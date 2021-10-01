01.10.2021 11:10 Виталий Хиневич

«Ощадбанк» начал проводить процедуру закрытия клиентских счетов

До 30 сентября текущего года необходимо было обратиться в отделение банка.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Ощадбанка».

Отмечается, что с 1 сентября 2021 года клиентам необходимо было пройти процедуру идентификации данных и верификацию. Если гражданин не уточнил свои данные, то финансовое учреждение имеет право на закрытие счета и расторжение договора. Данная процедурная норма коснется тех лиц, которые более трех лет не проводили финансовые операции с банковским счетом.

Прекращение финансовых услуг будет выполнено в рамках закона, предусмотренного статьей 1075 части 2 Гражданского кодекса Украины.

Напомним, в Украине «ПриватБанк» заявил о готовности продать около 90 тысяч безнадежных кредитов на общую сумму свыше 700 млн грн.