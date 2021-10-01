«Ощадбанк» начал проводить процедуру закрытия клиентских счетов

До 30 сентября текущего года необходимо было обратиться в отделение банка.
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Сегодня эмоции уравновешиваются логикой, а значит день одинаково хорош как для дел, связанных с крупными финансами, так и для серьезных шагов в личной жизни.
Первый день октября будет солнечным. Но рассслабляться не стоит: в воздуже уже витает осенная прохлада.
1 октября 1931 году вступил в строй Харьковский тракторный завод. Для рабочих завода одновременно с пуском предприятия построили поселок ХТЗ.
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