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01.10.2021  09:55   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 1 октября. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Коммунальщики озвучили адреса, где сегодня проводятся ремонтно-восстановительные работы на сетях, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал». В квартирах и домах по месту проведения работ временно отключат холодную воду.

Список адресов, где временно не будет воды:

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 1 октября.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а, пр. Московский, 89 (п. №9, спаренный стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68(стояк) до 17:00 1 октября;
ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №1) до 20:00 1 октября.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 3-а (п. №1) до 20:00 1 октября;
пер. Болгарский, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 1 октября.

Слободской район:
пр. Московский, 96-а (п. №6, стояк) до 20:00 1 октября.

Холодногорский район:
ул. Афанасьевская (ч/с) до 20:00 1 октября.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г,д, 66-б, ул. 23 Августа, 75 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 1 октября.

Напомним, 30 сентября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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