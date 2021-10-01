01.10.2021 09:55 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 1 октября. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Коммунальщики озвучили адреса, где сегодня проводятся ремонтно-восстановительные работы на сетях, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал». В квартирах и домах по месту проведения работ временно отключат холодную воду.



Список адресов, где временно не будет воды:



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 1 октября.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а, пр. Московский, 89 (п. №9, спаренный стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68(стояк) до 17:00 1 октября;

ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №1) до 20:00 1 октября.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 3-а (п. №1) до 20:00 1 октября;

пер. Болгарский, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 1 октября.



Слободской район:

пр. Московский, 96-а (п. №6, стояк) до 20:00 1 октября.



Холодногорский район:

ул. Афанасьевская (ч/с) до 20:00 1 октября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 62-г,д, 66-б, ул. 23 Августа, 75 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 1 октября.

Напомним, 30 сентября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.