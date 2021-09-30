30.09.2021 09:09 Рита Парфенова

Кому в Харькове 30 сентября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

В последний день сентября коммунальщики проводят ремонтно-восстановительные работы в домах девяти районов города. Из-за этого в домах харьковчан временно отключат воду. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Сотрудники водоканала уточнили, в каких районах города и по каким адресам будут проводиться отключения воды.



В Индустриальном районе отключение пройдет до 20:00 по адресу: б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк).



В Киевском районе воду отключат до 20:00 в доме по ул. Алчевских (Артема), 56 (п. №1).



В Московском районе до 17:00 ремонтные работы пройдут по адресам:

ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк),

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №5, стояк)

до 20:00 воды не будет по адресам:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68 (п. №4, спаренный стояк),

ул. Гарибальди, 1-а (п. №1, стояк).

В Немышлянском районе воду отключат до до 17:00 на ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, стояк).



В Новобаварском районе до 17:00 не будет холодной воды в домах:

пер. Болгарский, 3 (п. №1, спаренный стояк),

ул. Маршала Конева, 9 (п. №4, стояк).

а до 20:00 – по ул. Академика Богомольца, 29 (п. №1, стояк).



В Основянском районе до 20:00 проводятся работы на пр. Гагарина, 170 (кор. №1, п. №1).



В Слободском районе до 17:00 не будет воды на ул. Александра Матросова, 16-а (п. №3, стояк).



В Холодногорском районе до 20:00 отключат воду по адресам:

пер. Алмазный (ч/с),

ул. Лукьяновская (ч/с),

ул. Волонтерская (Социалистическая), 60 (п. №2, стояк).



В Шевченковском районе воды не будет до 20:00 по адресам:

ул. Аграрная (ч/с),

ул. Казахстанская (ч/с),

ул. Отакара Яроша, 17.

Напомним, 28 сентября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.