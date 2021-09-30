Кому в Харькове 30 сентября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В последний день сентября коммунальщики проводят ремонтно-восстановительные работы в домах девяти районов города. Из-за этого в домах харьковчан временно отключат воду. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Сотрудники водоканала уточнили, в каких районах города и по каким адресам будут проводиться отключения воды.
В Индустриальном районе отключение пройдет до 20:00 по адресу: б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк).
В Киевском районе воду отключат до 20:00 в доме по ул. Алчевских (Артема), 56 (п. №1).
В Московском районе до 17:00 ремонтные работы пройдут по адресам:
до 20:00 воды не будет по адресам:
В Немышлянском районе воду отключат до до 17:00 на ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, стояк).
В Новобаварском районе до 17:00 не будет холодной воды в домах:
а до 20:00 – по ул. Академика Богомольца, 29 (п. №1, стояк).
В Основянском районе до 20:00 проводятся работы на пр. Гагарина, 170 (кор. №1, п. №1).
В Слободском районе до 17:00 не будет воды на ул. Александра Матросова, 16-а (п. №3, стояк).
В Холодногорском районе до 20:00 отключат воду по адресам:
В Шевченковском районе воды не будет до 20:00 по адресам:
Напомним, 28 сентября в части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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