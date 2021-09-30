30.09.2021 10:05 Рита Парфенова

Профессия учителя – от Бога: Игорь Терехов поздравил педагогов Харькова с праздником

Лучшие учителя Харькова получили Благодарности Харьковского горсовета на торжественном приеме накануне праздника.



city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета, в преддверии всеукраинского Дня учителя для педагогов Харькова 29 сентября прошел торжественный прием.



Учителей и воспитателей детсадов всех районов Харькова, которые собрались на прием в киноконцертном зале «Украина», с профессиональным праздником поздравил Игорь Терехов.



«Все профессии – от учителя, и лишь одна профессия учителя – от Бога! Мы вверяем вам самое дорогое, что у нас есть – наших детей, а вы из них воспитываете настоящих людей, настоящих харьковчан», – сказал он

Игорь Терехов отметил, что работа педагогов – ответственный труд. «Каждый ребенок – личность, и вам нужно иногда надавить, иногда уступить, иногда проявить характер. Но главное, что вы даете тот багаж знаний, который будет им необходим и в профессии, и в жизни. Я благодарен вам за это!» – сказал он.

Руководитель города с благодарностью высоко оценил работу работников образования во время пандемии, отметив, что благодаря тому, что почти 90% работников образования города вакцинировались, у харьковских школьников есть возможность посещать занятия и получать образование в очном режиме.

Лучшие педагогические работники Харькова были награждены Благодарностью Харьковского городского совета. Награды учителям вручил Игорь Терехов.





А подарком для всех присутствующих стал праздничный концерт, подготовленный коллективами Харькова, финалом которого стало выступление Ирины Билык.





В этот же день в Киевском и Немышлянском районах Харькова прошли праздничные мероприятия для работников образования.



День работников образования, или День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября. И поскольку этот праздник всегда приходится на выходной, поздравления педагогов и торжественные мероприятия проводят в дни, предшествующую празднику.

Ранее мы писали, что Игорь Терехов открыл Национальный урок памяти в лицее «Одаренность» и призвал его учащихся строить такое общество в Харькове, которое не допустит повторения страшных исторических событий прошлых лет.