30.09.2021 10:20 Евгений Клочко

В Харькове не будут повышаться тарифы на отопление и горячую воду

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение в нынешнем отопительном сезоне для харьковчан подниматься не будут.



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Об этом в очередной раз заявил руководитель города Игорь Терехов 29 сентября во время общения с журналистами. Также он призвал политиков не спекулировать на этой теме.

«На людском несчастье политической карьеры не построишь, поэтому я обращаюсь к безответственным политикам - не спекулируйте на болезненной для людей теме! Всех харьковчан прошу быть спокойными и уверенными в том, что городская власть сдержит свое обещание не повышать тарифы на тепло и горячую воду. Тарифы будут стабильны. В очередной раз ответственно заявляю, что тарифы не вырастут!» - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, во время совещания в Министерстве развития громад и территорий Украины Игорь Терехов достиг четкой договоренности с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым о том, что тарифы на теплоснабжение , горячую и холодную воду в городе Харькове подниматься не будут.