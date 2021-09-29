29.09.2021 13:20 Виталий Хиневич

Дробицкий Яр - символ ужаса Второй мировой войны: Игорь Терехов открыл Национальный урок памяти

Национальный урок памяти, который сегодня проходит в 15 тысячах школ по всей Украине, в Харькове открыл руководитель города Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Урок памяти посвящен 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Мероприятие проходит совместными усилиями Министерства образования и Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» для просвещения о событиях того времени.

Игорь Терехов открыл урок памяти в лицее «Одаренность» и призвал его учащихся строить такое общество в Харькове, которое не допустит повторения страшных исторических событий прошлых лет. По его словам, сила городской громады заключается в единстве и уважении друг к другу.

«Я очень хочу, чтобы вы выросли счастливыми и самодостаточными людьми. Чтобы вы жили в нашем городе Харькове, чтобы вы его развивали. И он был классным городом, в котором комфортно жить. Вы — те, кто будет творить историю Харькова — сделаете так, чтобы в городе никогда не было зла. И будете помнить о тех, кто ушел от нас», — обратился Игорь Терехов к ученикам.

Он также отметил, что Харьков всегда помнит о том, какой ценой городу удалось пройти испытания Второй мировой войны.

«Очень знаково, что этот урок проводится здесь, в лицее «Одаренность». Совсем рядом находится Дробицкий яр. Это символ ужасов Второй мировой войны для нашего города, здесь похоронены 20 тысяч харьковчан. Я хочу, чтобы после этого урока дети по-другому смотрели на свою жизнь. И понимали, что никогда зло не сможет победить добро. Я хочу, чтобы они жили с любовью и радостью в сердце, умели защищать слабых и никогда не давали своих друзей в обиду», — подчеркнул руководитель города.

В Национальном уроке памяти сегодня участвуют известные деятели культуры и науки, общественные деятели. Урок призван научить школьников негативно относиться ко всем видам дискриминации и самое главное –уважать человеческое достоинство.

Урок для учащихся 5-11 классов проходил на базе онлайн-платформы «Красная точка памяти», разработанной Мемориальным центром. Все материалы подготовлены с учетом возрастных категорий и эмоциональной зрелости школьников.

Напомним, в Мемориальном парке "Дробицкий Яр" открыли интерактивный музей . В рамках реализации проекта установлено новейшее оборудование: мультимедийный стол, две видеокамеры для видеоизображения и мавзолея на столе, а также программное обеспечение для разработки интерфейса и демонстрации материалов.