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29.09.2021  12:59   Евгений Клочко

Аварийное отключение горячей воды в Харькове 29 сентября. Список адресов

Горячее водоснабжение будет отсутствовать в Шевченковском, Киевском и Индустриальном районах города.

Отключение горячей воды в Харькове

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети", в связи с устранением дефекта с 08-00 до 20-00 29 сентября на участке тепломагистрали ТМ-49 по ул. Культуры, 20А будет отключено горячее водоснабжение в 35 жилых домах, 1 дошкольном учреждении, 1 школе, ограниченных:
  • ул. Клочковская, 
  • ул. Космическая, 
  • ул. Бакулина, 
  • ул. Шатиловская, 
  • пр. Науки
Также не будет горячей воды в Киевском районе в 5 жилых домах, 1 медучреждении и 1 дошкольном учреждении, ограниченных:
  • ул. Чернышевская, 
  • ул. Сумская, 
  • ул. Алчевских, 
  • ул. Мироносицкая.
Кроме того, с 8-00 30 сентября до 17-00 1 октября в связи с ремонтом на участке тепломагистрали ТМ-32 будет отключено горячее водоснабжение в 38 жилых домах и двух школа, ограниченных:
  • ул. 12 Апреля, 
  • ул. Библика, 
  • пр. Александровский, 
  • ул. Мира, 
  • ул. Косарева, 44, 46, 48; 
  • ул. Станкостроительная, 
  • ул. Таджикская.
Ранее мы писали, что КП "Харьковские тепловые сети" сделают перерасчет жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.
 
Источник:   КП "ХТС"
 Тэги:  харьков, отключение горячей воды
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