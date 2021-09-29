29.09.2021 12:59 Евгений Клочко

Аварийное отключение горячей воды в Харькове 29 сентября. Список адресов

Горячее водоснабжение будет отсутствовать в Шевченковском, Киевском и Индустриальном районах города.

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети", в связи с устранением дефекта с 08-00 до 20-00 29 сентября на участке тепломагистрали ТМ-49 по ул. Культуры, 20А будет отключено горячее водоснабжение в 35 жилых домах, 1 дошкольном учреждении, 1 школе, ограниченных:

ул. Клочковская,

ул. Космическая,

ул. Бакулина,

ул. Шатиловская,

пр. Науки

Также не будет горячей воды в Киевском районе в 5 жилых домах, 1 медучреждении и 1 дошкольном учреждении, ограниченных:

ул. Чернышевская,

ул. Сумская,

ул. Алчевских,

ул. Мироносицкая.

Кроме того, с 8-00 30 сентября до 17-00 1 октября в связи с ремонтом на участке тепломагистрали ТМ-32 будет отключено горячее водоснабжение в 38 жилых домах и двух школа, ограниченных:

ул. 12 Апреля,

ул. Библика,

пр. Александровский,

ул. Мира,

ул. Косарева, 44, 46, 48;

ул. Станкостроительная,

ул. Таджикская.

Ранее мы писали, что КП "Харьковские тепловые сети" сделают перерасчет жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.