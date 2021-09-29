29.09.2021 12:59 Евгений Клочко
Аварийное отключение горячей воды в Харькове 29 сентября. Список адресов
Горячее водоснабжение будет отсутствовать в Шевченковском, Киевском и Индустриальном районах города.
Как сообщили РЕДПОСТ
в пресс-службе коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети", в связи с устранением дефекта с 08-00 до 20-00 29 сентября на участке тепломагистрали ТМ-49 по ул. Культуры, 20А будет отключено горячее водоснабжение в 35 жилых домах, 1 дошкольном учреждении, 1 школе, ограниченных:
-
ул. Клочковская,
-
ул. Космическая,
-
ул. Бакулина,
-
ул. Шатиловская,
-
пр. Науки
Также не будет горячей воды в Киевском районе в 5 жилых домах, 1 медучреждении и 1 дошкольном учреждении, ограниченных:
-
ул. Чернышевская,
-
ул. Сумская,
-
ул. Алчевских,
-
ул. Мироносицкая.
Кроме того, с 8-00 30 сентября до 17-00 1 октября в связи с ремонтом на участке тепломагистрали ТМ-32 будет отключено горячее водоснабжение в 38 жилых домах и двух школа, ограниченных:
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ул. 12 Апреля,
-
ул. Библика,
-
пр. Александровский,
-
ул. Мира,
-
ул. Косарева, 44, 46, 48;
-
ул. Станкостроительная,
-
ул. Таджикская.
Ранее мы писали, что КП "Харьковские тепловые сети" сделают перерасчет
жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.
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