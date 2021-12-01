Часть Слободского района останется без отопления и горячей воды 2 декабря

Отопление и горячее водоснабжение будет отсутствовать в Слободском районе Харькова до 20:00 2 декабря.
Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети".
В четверг, 2 декабря, с 8:00 до 20:00 в Слободском районе будет отключено отопление и горячее водоснабжение в 68 жилых домах, 4 детских учреждениях, 2 школах, ограниченных:
Отключение связано с проведением ремонтных работ на участке тепломагистрали ТМ-67 по ул. Танкопия, 12 и пр. Льва Ландау, 34
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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