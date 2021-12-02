Прогноз погоды в Харькове на четверг, 2 декабря

С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на sinoptik.ua.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -3°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь не предвидится.
Народные приметы. Ясный день – к морозам, пасмурный – к теплу.
Вечернее небо розовое, даже багряное — будет снегопад.
О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.
Сильный ветер и снег весь день предвещают долгую зиму и холодную весну.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Вряд ли это будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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