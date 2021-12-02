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02.12.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 2 декабря

С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 2 декабря 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на sinoptik.ua.

Подробнее о погоде на 2 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -3°C). Ветер южный, 5 м/с​​. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь не предвидится.

Народные приметы. Ясный день – к морозам, пасмурный – к теплу.

Вечернее небо розовое, даже багряное — будет снегопад.

О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.

Сильный ветер и снег весь день предвещают долгую зиму и холодную весну.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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