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29.09.2021  12:46   Рита Парфенова

Новая зона отдыха строится возле Китлярчина яра в Харькове (фото)

На пустыре по улице Родниковой, 9 строится новая спортивно-развлекательная зона.

В Харькове на улице Родниковой, 9 строят спортивно-развлекательную зону

О том, что происходит за забором внутриквартального пространства в спальном районе Харькова, РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на заместителя мэра города Семена Сироту. Там, на огромной площади между многоэтажными жилыми домами, строится современная зона для спорта и отдыха.

Новая площадка со спортивными кортами и игровыми конструкциями откроется в шаговой близости от благоустроенного для отдыха источника в Китлярчином яру.

Как преобразовывался пустырь по улице Родниковой, 9 на Северной Салтовке, Семен Сирота показал в фоторепортаже: этапы строительства сняты в разное время с одной точки.

«Дети с нетерпением ждут открытия, и мы их прекрасно понимаем», – прокомментировал строительство Семен Сирота, отметив, что скоро можно будет увидеть результат.

Ранее мы писали о завершении комплексного благоустройства придомовых территорий по улице Нестерова, 5 и улице Аэрофлотской, 18 в Слободском районе Харькова.

Фотогалерея

Источник:   Facebook Семены Сироты
 Тэги:  харьков, зона отдыха
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