29.09.2021 12:05 Виталий Хиневич

На Харьковщине проходит операция «Мигрант»

Правоохранители выявляют граждан, которые находятся в стране нелегально.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что в ходе проведения операции сотрудники правоохранительных органов выявили пятерых нелегалов. Граждане прибыли на территорию Украины с целью обучения в высших учебных заведениях, однако вместо этого нелегально работали в службах доставки товаров.

Аналогичный случай произошел на одном из рынков Харьковской области. 29 сентября текущего года полиция установила нелегалов из Азербайджана, которые занимались реализацией продовольственной группы товаров.

Несколькими днями ранее было зафиксировано нарушение сроков пребывания в стране гражданами из России.

В данный момент решается вопрос об их принудительной депортации из страны и запрет въезда на территорию Украины сроком до 3 лет.

Кроме этого, по всем эпизодам были составлены административные протоколы согласно статьи 203 части 1. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен.

Напомним, на Харьковщине задержали 26-летнего жителя пгт Песочин, который перевел на территорию Украины со стороны Российской Федерации гражданина Азербайджана.