29.09.2021 11:32 Рита Парфенова

Свежие COVID-данные в Харькове: за сутки выявлено более шестисот новых больных

646 новых случаев заболевания коронавирусом официально зарегистрировано в Харькове за сутки 28 сентября.



Фото из открытых источников

Всего на Харьковщине в течение прошедших суток лабораторно подтверждено 976 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на статистику Харьковского центра лабораторных исследований.



С начала эпидемии и по настоящее время в Харькове и области зафиксировано 164 376 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в регионе от коронавируса умерло 3 912 человек, в том числе за последние сутки скончались 27 человек. На сегодняшний день выздоровели 149 532 человек (за сутки – 269 человек), а под медицинским наблюдением находятся 10 932 человека (за сутки количество нуждающихся в медпомощи увеличилось на 680 человек).



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области.Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 749 человек (в том числе у 646 харьковчан). 68 человек заболели в Лозовском районе, 56 – в Чугуевском,38 – в Изюмском, 28 – в Купянском, 21 – в Богодуховском, 16 – в Красноградском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 сентября.