Свежие COVID-данные в Харькове: за сутки выявлено более шестисот новых больных

646 новых случаев заболевания коронавирусом официально зарегистрировано в Харькове за сутки 28 сентября.
Всего на Харьковщине в течение прошедших суток лабораторно подтверждено 976 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на статистику Харьковского центра лабораторных исследований.
С начала эпидемии и по настоящее время в Харькове и области зафиксировано 164 376 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в регионе от коронавируса умерло 3 912 человек, в том числе за последние сутки скончались 27 человек. На сегодняшний день выздоровели 149 532 человек (за сутки – 269 человек), а под медицинским наблюдением находятся 10 932 человека (за сутки количество нуждающихся в медпомощи увеличилось на 680 человек).
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области.Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 749 человек (в том числе у 646 харьковчан). 68 человек заболели в Лозовском районе, 56 – в Чугуевском,38 – в Изюмском, 28 – в Купянском, 21 – в Богодуховском, 16 – в Красноградском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 сентября.
Комментариев: 0
Время остановиться, подвести итоги сделанного и определиться с планами на будущее. Если ваши действия уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет как надо.
В Харькове нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков.
Всемирный День сердца появился в календаре по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
влажность:
давление:
ветер: