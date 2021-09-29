29.09.2021 11:20 Виталий Хиневич

На Харьковщине будут судить членов преступной группы

Правоохранители направили в суд обвинительный акт, касаемо деятельности преступной группы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 46-летняя жительница Харьковской области создала преступную схему по сбыту наркотических веществ. К криминальному ремеслу приобщила свою знакомую в возрасте 22-лет и 38-летнего мужчину. Начиная с апреля месяца текущего года преступное трио распространяло психотропные вещества на территории Чугуевского района Харьковской области.

По месту жительства каждого из фигурантов дела были проведены обыски, в результате которых были изъяты наркотические вещества и вещественные доказательства.

Обвинительный акт был передан в Чугуевский районный суд Харьковской области. Злоумышленникам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, солдат Харьковского гарнизона зарегистрировался на телеграмм-канале, торгующем наркотиками , по почте получал от поставщика препараты, после чего самостоятельно их взвешивал и фасовал по месту жительства в арендованной квартире.