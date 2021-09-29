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29.09.2021  11:20   Виталий Хиневич

На Харьковщине будут судить членов преступной группы

Правоохранители направили в суд обвинительный акт, касаемо деятельности преступной группы.

На Харьковщине выявили преступную группировку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 46-летняя жительница Харьковской области создала преступную схему по сбыту наркотических веществ. К криминальному ремеслу приобщила свою знакомую в возрасте 22-лет и 38-летнего мужчину. Начиная с апреля месяца текущего года преступное трио распространяло психотропные вещества на территории Чугуевского района Харьковской области. 
 
По месту жительства каждого из фигурантов дела были проведены обыски, в результате которых были изъяты наркотические вещества и вещественные доказательства. 
 
Обвинительный акт был передан в Чугуевский районный суд Харьковской области. Злоумышленникам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
 
Напомним, солдат Харьковского гарнизона зарегистрировался на телеграмм-канале, торгующем наркотиками, по почте получал от поставщика препараты, после чего самостоятельно их взвешивал и фасовал по месту жительства в арендованной квартире.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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