01.07.2021 18:52

Фасовал и продавал наркотики: в Харькове поймали солдата-закладчика (фото)

В Харькове военнослужащему сообщили о подозрении.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, копы пресекли незаконную деятельность 22-летнего военнослужащего.

В ходе следствия выяснилось, что один из солдат Харьковского гарнизона зарегистрировался на телеграмм-канале, торгующем наркотиками, по почте получал от поставщика препараты, после чего самостоятельно их взвешивал и фасовал по месту жительства в арендованной квартире. После этого он раскладывал расфасованные нарковещества в виде «закладок» на территории разных районов Харькова.

В июне 2021 преступная деятельность военнослужащего была разоблачена и прекращена.

В ходе обысков, по месту жительства злоумышленника, в помещении компании, предоставляющей услуги доставки, были обнаружены и изъяты наркотики, «закладки», электронные весы.

30 июня военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления Солдату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.