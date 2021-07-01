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01.07.2021  18:52   

Фасовал и продавал наркотики: в Харькове поймали солдата-закладчика (фото)

В Харькове военнослужащему сообщили о подозрении.

В Харькове поймали солдата-закладчика. Криминал Харьков:
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, копы пресекли незаконную деятельность 22-летнего военнослужащего.
 
В ходе следствия выяснилось, что один из солдат Харьковского гарнизона зарегистрировался на телеграмм-канале, торгующем наркотиками, по почте получал от поставщика препараты, после чего самостоятельно их взвешивал и фасовал по месту жительства в арендованной квартире. После этого он раскладывал расфасованные нарковещества в виде «закладок» на территории разных районов Харькова.
 
В Харькове поймали солдата-закладчика. Криминал Харьков:
 
В июне 2021 преступная деятельность военнослужащего была разоблачена и прекращена.
 
В ходе обысков, по месту жительства злоумышленника, в помещении компании, предоставляющей услуги доставки, были обнаружены и изъяты наркотики, «закладки», электронные весы.
 
30 июня военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления  Солдату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.
 
В Харькове поймали солдата-закладчика. Криминал Харьков:
 
Досудебное следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.
 
В Харькове поймали солдата-закладчика. Криминал Харьков:
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  закладчик, наркотики, харьков
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