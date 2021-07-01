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01.07.2021  19:21   

Красивые платья и слова поддержки: как в Харькове детям без родителей устроили выпускной (видео)

К выпускным вечерам харьковская мэрия провела трогательную благотворительную акцию “Чужих детей не бывает”.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ. Каждая выпускница в вечер прощания со школой должна чувствовать себя принцессой. Шикарное платье, эффектная прическа и изысканный макияж – это обязательные атрибуты выпускного. Большинство детей все это могут получить в подарок от родителей. Однако некоторым из них, увы, рассчитывать не на кого. 
 
К выпускницам-сиротам, которые закончили школу с золотой медалью, на помощь пришла харьковская мэрия. Им подарили необычайно красивые вечерние платья и оплатили услуги стилистов. 
 
Этим детям рано пришлось осознать, что это означает – потерять самых близких людей. Тяжело жить с этой болью в сердце. Но еще труднее – не сломаться, выстоять, преодолеть все препятствия. 
 
Ольга Музыка, выпускница Харьковской гимназии №86, осталась без родительской заботы в младших классах. В старших – потеряла любимую бабушку. “Раньше я училась не очень, но в седьмом классе сказала бабушке – я стану отличницей и закончу школу с золотой медалью, – говорит Ольга. –  Мы спорили с ней, она не верила. Бабушки уже нет, но я доказала самой себе. Я сделала это”. 
 
Выпускница может похвастаться не только золотой медалью. Оля – лидер ученического самоуправления, призер краеведческих и научно-исследовательских конкурсов, у нее выдающиеся успехи в биологии, математике и спорте. 
А Влада Романина потеряла маму ровно три года назад. Примеривая платья к выпускному, она вспоминает, что маме больше нравились брючные костюмы. “Она бы точно одобрила, – говорит Влада, выбирая брючный костюм белого цвета. – Я не знаю, чтобы она мне сейчас бы сказала. Наверное, она была бы счастлива за меня”. 
 
Такие как Оля, Влада, другие выпускники и выпускницы харьковских школы доказывают – с ними мы можем быть уверены в будущем Харькова. Со своей стороны, руководитель города Игорь Терехов пообещал им, что “Харьков всегда готов подставить вам крепкое плечо”. 
 
“Вы – наша гордость. Я вам желаю найти себя, не боятся ставить амбиционные цели и достигать их. У вас все получится, я в этом уверен!», - поздравил Олю и Владу Игорь Терехов, вручая им аттестаты и золотые медали.Главное помнить, что чужих детей не бывает. 
 
Тэги:  выпускной, терехов, харьков, акция
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