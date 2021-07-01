01.07.2021 19:21

Красивые платья и слова поддержки: как в Харькове детям без родителей устроили выпускной (видео)

К выпускным вечерам харьковская мэрия провела трогательную благотворительную акцию “Чужих детей не бывает”.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Каждая выпускница в вечер прощания со школой должна чувствовать себя принцессой. Шикарное платье, эффектная прическа и изысканный макияж – это обязательные атрибуты выпускного. Большинство детей все это могут получить в подарок от родителей. Однако некоторым из них, увы, рассчитывать не на кого.

К выпускницам-сиротам, которые закончили школу с золотой медалью, на помощь пришла харьковская мэрия. Им подарили необычайно красивые вечерние платья и оплатили услуги стилистов.

Этим детям рано пришлось осознать, что это означает – потерять самых близких людей. Тяжело жить с этой болью в сердце. Но еще труднее – не сломаться, выстоять, преодолеть все препятствия.

Ольга Музыка, выпускница Харьковской гимназии №86, осталась без родительской заботы в младших классах. В старших – потеряла любимую бабушку. “Раньше я училась не очень, но в седьмом классе сказала бабушке – я стану отличницей и закончу школу с золотой медалью, – говорит Ольга. – Мы спорили с ней, она не верила. Бабушки уже нет, но я доказала самой себе. Я сделала это”.

Выпускница может похвастаться не только золотой медалью. Оля – лидер ученического самоуправления, призер краеведческих и научно-исследовательских конкурсов, у нее выдающиеся успехи в биологии, математике и спорте.

А Влада Романина потеряла маму ровно три года назад. Примеривая платья к выпускному, она вспоминает, что маме больше нравились брючные костюмы. “Она бы точно одобрила, – говорит Влада, выбирая брючный костюм белого цвета. – Я не знаю, чтобы она мне сейчас бы сказала. Наверное, она была бы счастлива за меня”.

Такие как Оля, Влада, другие выпускники и выпускницы харьковских школы доказывают – с ними мы можем быть уверены в будущем Харькова. Со своей стороны, руководитель города Игорь Терехов пообещал им, что “Харьков всегда готов подставить вам крепкое плечо”.

“Вы – наша гордость. Я вам желаю найти себя, не боятся ставить амбиционные цели и достигать их. У вас все получится, я в этом уверен!», - поздравил Олю и Владу Игорь Терехов, вручая им аттестаты и золотые медали.Главное помнить, что чужих детей не бывает.