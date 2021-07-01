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01.07.2021  20:13   

ДТП: Роковая парковка - внедорожник снес зад BMW в Харькове (фото, видео)

Об аварии у японского ресторана в Харькове сообщают очевидцы.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - дорожно-транспортное происшествие.
 
На проспекте Науки сильно помяли друг друга иномарки.
 
Внедорожник Range Rover, правой стороной капота крепко въехал в легковой автомобиль BMW X6, который выезжал задом с парковки Япошки.
 
Одного из участников забрала скорая.
 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
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