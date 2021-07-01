Пытался ограбить обменку: В Харькове копы поймали налетчика (видео)

Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.

Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.