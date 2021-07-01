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01.07.2021  20:51   

Пытался ограбить обменку: В Харькове копы поймали налетчика (видео)

О попытке нападения в Харькове сообщают очевидцы.

Задержан налетчик, пытавшийся ограбить обменку в Харькове. Криминал Харьков

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харкове - чрезвычайное происшествие.

На Рогани персонаж решил попытался ограбить пункт обмена валют .

Стражи порядка быстро схватили налетчика.

Подробностей пока нет.

Напомним, что ранее мы писали о ночном налете 16-летнего рецидивиста на магазин.

Тэги:  ограбление, налет, харьков, нападение
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