01.07.2021 14:51 Рита Парфенова

Синоптики обещают град и бурю: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 2 июля

Западный ветер донесет остатки закарпатской бури в Харьков.

В пятницу область могут посетить град со шквалами 15-20 м/с, в городе ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром малооблачно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +20°...+25°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +30°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +29°...+25°C (ощущается как +30°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитные бури не произойдут - ожидаются лишь возмущения геомагнитных полей, которые не окажут сильного воздействия на здоровье и самочувствие людей.



Народные приметы. 2 июля отмечается день памяти мученика Зосимы, который считается покровителем пчел. Поэтому погоду наши предки предсказывали по поведению этих насекомых.



Если пчёлы сидят на стенках улья - следует ждать сильной жары.



Перед засухою пчелы становятся злее, чаще жалят.



Пчелы летят к своим ульям – жди скоро дождь.

Ранее РЕДПОСТ писал, что из-за бури с грозой, шквалами и сильным ливнем вечером 30 июня в Закарпатье «Укрзалізниця» объявила о задержке движения некоторых поездов.