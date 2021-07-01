01.07.2021 13:36

В Харьков задерживаются поезда из Западной Украины: список

Из-за непогоды «Укрзалізниця» объявила о задержке движения некоторых поездов.

Вечером 30 июня в Закарпатье наблюдалась сильная буря с грозой, шквалами и сильным ливнем, которая в частности повредила линии электропередач, сообщает РЕДПОСТ.

По состоянию на утро 1 июля «Укрзалізниця» объявила о задержке 8 поездов.

В частности,поезд №18 Ужгород - Харьков задерживается на 1 час 14 минут, а проходящий поезд №1 Ивано-Франковск - Константиновка прибудет в Харьков с задержкой в 1 час 24 минуты.



Также в связи со сложными погодными условиями задерживаются поезда:

№5 Ужгород - Херсон (задержка составила 3 часа 34 минуты)

№81 Ужгород - Киев (задержка составила 3 часа 32 минуты)

№50 Трускавец - Киев (задержка составила 3 часа 6 минуты)

№25 Рахов - Одесса (задержка составила 1 час 50 минут);

№70 Львов - Мариуполь (задержка составила 1 час 33 минуты)

№11 Львов - Одесса (задержка составила 1 час 22 минуты).