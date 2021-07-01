В Харьков задерживаются поезда из Западной Украины: список

Из-за непогоды «Укрзалізниця» объявила о задержке движения некоторых поездов.
Вечером 30 июня в Закарпатье наблюдалась сильная буря с грозой, шквалами и сильным ливнем, которая в частности повредила линии электропередач, сообщает РЕДПОСТ.
По состоянию на утро 1 июля «Укрзалізниця» объявила о задержке 8 поездов.
В частности,поезд №18 Ужгород - Харьков задерживается на 1 час 14 минут, а проходящий поезд №1 Ивано-Франковск - Константиновка прибудет в Харьков с задержкой в 1 час 24 минуты.
Также в связи со сложными погодными условиями задерживаются поезда:
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Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.
Западный ветер донесет остатки закарпатской бури в Харьков.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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