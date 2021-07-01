ДТП на Шевченко: столкнулись патрульная Scoda и BMW (видео, фото)

BMW премиум-класса не поделила дорогу с патрульной полицией.
Днем 1 июня на улице Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети
Участниками столкновения стали BMW премиум-класса в патрульная Scoda.
Одного из патрульных медики на носилках перенесли в карету скорой помощи и госпитализировали.
Очевидцы говорят о большой пробке в обе стороны и советуют водителям выбирать другие маршруты.
Официальную информацию обещают предоставить позже.
Комментариев: 0
Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.
Западный ветер донесет остатки закарпатской бури в Харьков.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
влажность:
давление:
ветер: