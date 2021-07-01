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01.07.2021  14:05   Рита Парфенова

ДТП на Шевченко: столкнулись патрульная Scoda и BMW (видео, фото)

BMW премиум-класса не поделила дорогу с патрульной полицией.


// Telegram

Днем 1 июня на улице Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети

Участниками столкновения стали BMW премиум-класса в патрульная Scoda.

Одного из патрульных медики на носилках перенесли в карету скорой помощи и госпитализировали.

Очевидцы говорят о большой пробке в обе стороны и советуют водителям выбирать другие маршруты.

Официальную информацию обещают предоставить позже.



ДТП Харьков: патрульная Scoda и BMW столкнулись на улице Шевченко

ДТП Харьков: патрульная Scoda и BMW столкнулись на улице Шевченко

ДТП Харьков: патрульная Scoda и BMW столкнулись на улице Шевченко

Тэги:  дтп, харьков
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