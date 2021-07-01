01.07.2021 14:48

Ущерб в полмиллиона: под Харьковом у халатного лесничего исчезли четыре сотни деревьев

Под Харьковом сообщили о подозрении мастеру леса.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на прокуратуру, сообщено о подозрении старшему мастеру Студенецкого лесничества ГП «Изюмское лесное хозяйство» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Расследование показало, что старший мастер леса ненадлежащим образом относясь к своим служебным обязанностям, некачественно провел охрану леса и обзор лесосеки на территории лесничества. В итоге черные лесорубы с августа по октябрь 2020 вырубили более 430 деревьев.

Сумма ущерба составляет почти полмиллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Халатному лесничему светит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее мы писали о десяти чиновниках, доспустивших нещаконную порубку 1 500 деревьев.