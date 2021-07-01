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01.07.2021  14:48   

Ущерб в полмиллиона: под Харьковом у халатного лесничего исчезли четыре сотни деревьев

Под Харьковом сообщили о подозрении мастеру леса.

Криминал Харьков: У халатного лесничего исчезли более 400 деревьев
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на прокуратуру, сообщено о подозрении старшему мастеру Студенецкого лесничества ГП «Изюмское лесное хозяйство» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
 
Расследование показало, что старший мастер леса ненадлежащим образом относясь к своим служебным обязанностям, некачественно провел охрану леса и обзор лесосеки на территории лесничества. В итоге черные лесорубы с августа по октябрь 2020 вырубили более 430 деревьев.
 
Криминал Харьков: У халатного лесничего исчезли более 400 деревьев
Сумма ущерба составляет почти полмиллиона гривен.
 
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
 
Халатному лесничему светит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Криминал Харьков: У халатного лесничего исчезли более 400 деревьев
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
Криминал Харьков: У халатного лесничего исчезли более 400 деревьев
 
Криминал Харьков: У халатного лесничего исчезли более 400 деревьев
 
Криминал Харьков: У халатного лесничего исчезли более 400 деревьев
 
Напомним, ранее мы писали о десяти чиновниках, доспустивших нещаконную порубку 1 500 деревьев.
 
 
Тэги:  черные лесорубы, подозрение, харьков, ущерб, лесничий, афера, незаконная вырубка, мошеничество
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