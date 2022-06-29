29.06.2022 14:08

Как ускорить работу компьютера: топ рекомендаций

Компьютер — это невероятно мощный инструмент обработки информации, который может практически все. Он открывает человеку доступ к огромному массиву информации, он способен дать ему общение, досуг и карьеру.

Но иногда компьютер не справляется с тем количеством вычислений, которые необходимы для поддержки современных программ, поэтому у пользователей то и дело возникает потребность в том, чтобы ускорить его работу. Мы расскажем вам о том, как это сделать.

Обновление комплектующих

Чтобы ускорить работу компьютера, вам нужно купить процессор , видеокарту, дополнительную оперативную память, а также проследить за тем, чтобы эти комплектующие сочетались друг с другом и материнской платой (если же нет, то и она нуждается в замене). Компьютер с новым железом способен творить чудеса, но важно уметь грамотно его собирать. Если вы не умеете этого делать, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Чистка системы охлаждения

Частая причина зависаний, лагов, снижения FPS в играх и прочих неприятных вещей — это засоренная система охлаждения. При работе компьютера множество пыли и прочих мелких частиц проникает в системный блок, засоряя систему охлаждения. Если периодически не проводить чистку системы охлаждения с заменой термопасты, это может повлечь за собой не только зависания, но и перегорание отдельных комплектующих.

Оптимизация работы операционной системы

Компьютер часто работает медленнее, чем может, из-за того, что его системный диск и реестр засорены (либо ненужными файлами, либо, что еще хуже, вирусами). Чтобы ускорить работу компьютера, необходимо привести в порядок его программную составляющую. Вам в этом помогут следующие рекомендации:

Установите антивирус. В интернете полно вирусов, которые могут проникнуть в ваш компьютер, при этом вы их даже не заметите. Антивирус сканирует компьютер в реалтайм-режиме, не позволяя вирусам проникнуть в его файловую систему.

Установите программу для очистки диска (например, CCleaner). Такие программы занимают мало места, но приносят много пользы.

Все вышеперечисленные способы помогут вам увеличить производительность вашего компьютера.