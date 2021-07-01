01.07.2021 15:47

В Харькове ремонтируют внутриквартальные дороги (ФОТО)

Ремонт внутриквартальных дорог выполняют во всех районах Харькова.



Фото: Василий Голосный

В частности 1 июля исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов ознакомился с ходом работ на ул. Отакара Яроша, 5 в Шевченковском районе.

По его словам, на этом участке к ремонту подошли комплексно – ремонтируют также подходы к подъездам и тротуары. Кроме того, решили внести корректировку в организацию парковочных мест.

«Много обращений жителей касаются ремонта дорог, потому что были нелегкие зима и весна, и за это время много внутриквартальных дорог пришло в плохое состояние. Поэтому работы сегодня развернуты во всех районах города. У нас нет приоритета – центральный район или не центральный. Такого понятия не должно существовать», - отметил Игорь Терехов.

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