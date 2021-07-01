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01.07.2021  16:00   

Неравнодушные граждане сдали пограничникам мужчину, который пытался попасть на территорию России

На Харьковщине жители приграничья помогли задержать мужчину, пытавшегося незаконно попасть в Российскую Федерацию.

Новости Харькова. На границе с Россией местные жители помогли задержать нелегала
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления ГПСУ. По словам пограничников, 30 июня им поступила информация от местных жителей об обнаружении неизвестного, который двигался в направлении РФ. 
 
Недалеко от государственной границы в районе населенного пункта Ветеринарное, нарушитель был задержан пограничным нарядом. У задержанного при себе не оказалось документов. По его словам, он потерял свой паспорт и не смог его восстановить.
 
Позже стало известно, что он гражданин Украины, потерял свои документы и не имеет возможности их восстановить, поэтому решил таким образом попасть в Россию.
 
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.
 
Напомним, суд Харьковской области признал виновным мужчину, который в багажнике нелегально попытался перевезти иностранца. 
 
Тэги:  харьков, пограничники
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