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28.11.2022  13:21   Рита Парфенова

Молодий харків'янин міг потонути, нелегально виїжджаючи на конкурс бальних танців до ЄС

19-річного танцівника, який планував «форсувати» Тису, вчасно помітили та зупинили прикордонники.

19-річний харків’янин планував переплисти Тису

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає РЕДПОСТ.

Прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону затримали 19-річного харків’янина, який мав намір переплисти річку Тиса щоб незаконно дістатися до сусідньої Румунії.

Юнак не зміг надати чіткої відповіді про мету свого перебування у прикордонні, проте згодом зізнався, що планував незаконний перетин державного кордону. Кінцевою метою незаконної подорожі харків’янина мала стати Німеччина, де, зі слів юнака, на днях мають відбутися змагання зі спортивних бальних танців.

19-річний харків’янин планував переплисти Тису

Щоб здійснити свої наміри, танцівник дістав контакти ділків, які за 2500 доларів США пообіцяли йому організувати безперешкодний перетин кордону річкою. Про небезпеку запропонованого способу перетину кордону та кількість потопельників у Тисі переправники воліли мовчати, тож хлопець не знав, якої складності перепону йому доведеться долати.

Не знали нічого про наміри юнака і його рідні, адже однією із отриманих від організаторів переправлення інструкцій було мовчання про спосіб перетину кордону. Якби хлопця не зупинили прикордонники, він, з великою часткою ймовірності, міг поповнити сумну статистику потопельників.

Наразі оперативники загону встановлюють коло причетних до організації незаконної подорожі юнака осіб.




 

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  нелегал, пограничники, харьков
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