Взятка на границе: под Харьковом нелегал пытался подкупить пограничника

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Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Идеальное время для общения, встреч с друзьями и визитов к родственникам.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 28 октября Весь день в Харькове будет облачным. Утром туман, видимость 200-500 метров. Днем местами небольшой дождь.