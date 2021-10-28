28.10.2021 16:49 Дмитрий Колоней
Взятка на границе: под Харьковом нелегал пытался подкупить пограничника
Преступник планировал беспрепятственно перейти госграницу Украины под Харьковом.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 26 октября 2021 года 40-летний гражданин Украины дал взятку в 400 долларов инспектору погранслужбы. В среду, 27 октября 2021 года, мужчине сообщили о подозрении в подкупе должностного лица.
Факт взятки был зафиксирован. Нелегалу светит срок до 4 лет за решеткой.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Восточном региональном управлении ГПСУ въезжающий в страну из России гражданин Украины дал взятку
в 400 гривен пограничникам, когда у него проверяли документы, чтобы быстрее пересечь границу. От денег пограничники отказались, а нарушитель передан сотрудникам Национальной полиции.
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