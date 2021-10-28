28.10.2021 16:30 Виталий Хиневич

Одесский полицейский поймал харьковского злоумышленника

Сотрудник правоохранительных органов прибыл в Харьков в свой выходной день.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что инспектор полиции Станислав Карась заметил мужчину, который в темное время суток проник в парикмахерскую и при свете ручного фонарика что-то искал.

Станислав не думая вошел в заведение, из которого тут же выбежал гражданин с ломом в руках. Полицейскому удалось задержать злоумышленника.

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27-летний задержанный признался, что проник в салон красоты с целью ограбления.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Также решается вопрос о квалификации данного происшествия.

Напомним, ранее в Харькове парень украл носки в магазине.