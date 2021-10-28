28.10.2021 16:30 Виталий Хиневич
Одесский полицейский поймал харьковского злоумышленника
Сотрудник правоохранительных органов прибыл в Харьков в свой выходной день.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что инспектор полиции Станислав Карась заметил мужчину, который в темное время суток проник в парикмахерскую и при свете ручного фонарика что-то искал.
Станислав не думая вошел в заведение, из которого тут же выбежал гражданин с ломом в руках. Полицейскому удалось задержать злоумышленника.
27-летний задержанный признался, что проник в салон красоты с целью ограбления.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
Также решается вопрос о квалификации данного происшествия.
Напомним, ранее в Харькове парень украл
носки в магазине.
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