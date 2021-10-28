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28.10.2021  16:30   Виталий Хиневич

Одесский полицейский поймал харьковского злоумышленника

Сотрудник правоохранительных органов прибыл в Харьков в свой выходной день.

Одессит задержал вора харьковчанина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что инспектор полиции Станислав Карась заметил мужчину, который в темное время суток проник в парикмахерскую и при свете ручного фонарика что-то искал. 
 
Станислав не думая вошел в заведение, из которого тут же выбежал гражданин с ломом в руках. Полицейскому удалось задержать злоумышленника. 
 
 
27-летний задержанный признался, что проник в салон красоты с целью ограбления. 
 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
 
Также решается вопрос о квалификации данного происшествия. 
 
Напомним, ранее в Харькове парень украл носки в магазине.
 
Источник:   Национальная полиция Одесской области
 Тэги:  харьков, криминал
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