28.10.2021 15:59 Дмитрий Колоней

Школьное питание: каким будет обед маленьких харьковчан по новым нормам

Опубликована документация для блюд, которые будут готовить детям в харьковских школах.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, идет обновление школьного меню с участием команды социального проекта по улучшению культуры питания Cult Food, инициированное первой леди Украины Еленой Зеленской.

Шаблон технологических карт разрабатывался специалистами Национального института пищевых технологий, прошел экспертизу в «Институте общественного здоровья им. О.М. Марзеева НАМН Украины», а Госпродпотребслужба выдала на него заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

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Блюда и изделия из этой технологической документации можно вносить в любое сезонное меню, в том числе и зимнее. Представлены все необходимые расчеты (брутто/нетто, энергетическая ценность и т.п.), указанные процессы приготовления и температурные режимы. Также есть технологические карты на безглютеновые блюда и инструкции, как готовить еду.

В реформировании системы школьного питания и создании меню участвуют представители Минздрава, Минобразования, Минэкономики, Госпродпотребслужбы, Антимонопольного комитета, диетологи и внешние эксперты.

Согласно новому подходу в школьном питании уменьшается количество сахара с 70 г на 25 г. в день. Суточный объем соли – не более 5 г. Хлеб и булки заменят фруктами и овощами, цельными злаками и бобовыми.

Ранее меню составляли на две недели для зимне-весеннего и летне-осеннего периодов года. Теперь оно должно быть четырехнедельным для разных сезонов. Это позволит разнообразить рацион детей и побуждать составителей меню к использованию пищевых продуктов конкретного сезона.

Новое меню теперь является источником информации об энергетической ценности блюд и изделий, об имеющихся у них аллергенах. Оно позволяет рассчитать, насколько потребляемая детьми пища соответствует нормам.

Напомним, ране мы писали о реформе школьного питания и создании информационного портала. Основная задача платформы заключается в информировании управленцев, педагогов и родителей об изменениях в системе питания и улучшении практики организации питания в учебных заведениях