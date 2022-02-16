16.02.2022 17:53 Илья Романов

В этом году в школах Харькова модернизируют пищеблоки

Такое задание дал профильному городскому предприятию Харьковский городской голова Игорь Терехов.



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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ со ссылкой на мэра города, такое задание градоначальник дал предприятию "Комбинат детского питания" во время посещения школы №122. В столовой учебного учереждения ежедневно питаются порядка 600 детей разных возрастов.

"Хороший аппетит у детей - это большая заслуга наших поваров и других работников кухни. Они готовят пищу для наших деток и должны работать в комфортных условиях. Для этого выделяем средства и уже в этом году отремонтируем около 20 пищеблоков. Я хочу, чтобы наши пищеблоки стали современными,"- отметил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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В Харькове "Комбинатом питания" было разработано 4 недельное цикличное меню, мультипрофильное, сезонное. Которое было доведено до каждого технолога школы. И уже с января месяца все они стали работать по этому новому меню.

"Меню составлено по новой 305-ой постанове, в нём учтены все изменения, всё по новым нормам. Ежедневно дети получают овощи, фрукты свежие, молочную продукцию, мясо, рыбу, творог, яйцо. И все продукты в той же последовательности, как оговорено это в новом законе, всё это детям выдаётся на завтраки, льготникам на обеды. Ну и есть свободный выбор, все продукты есть в ассортименте", - рассказала главный технолог КП "Комбинат детского питания" Ирина Гонтаренко.

Акцент - большое количество фруктов. Все школы Харькова перешли на новое меню. Также разработано технологическое меню диетическое. В том числе безглютеновое и безлактозное, так как есть есть дети, которые нуждаются в нём по медицинским показаниям.