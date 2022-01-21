21.01.2022 14:05 Виталий Хиневич

Современное оборудование для пищеблоков школ и детсадов закупили в Харькове

Новое и современное технологическое оборудование закупил город в 2020-2021 годах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что более 2 тысяч единиц современного технологического оборудования для пищеблоков городских школ и детских садов закупили в Харькове на протяжении 2020-2021 годов.

По словам директор Департамента образования Ольга Деменко, модернизация пищеблоков стала подготовительным этапом реформы организации питания в школах и детсадах, начатой в 2020 году по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

«В нашем городе - 187 школ и 200 детских садов. Это значит, что почти в каждом учреждении мы заменили по 3-4 единицы технологического оборудования, а в некоторых и по 5-6 единиц.

Мы понимаем, что для приготовления качественной пищи необходимо качественное оборудование. Поэтому были закуплены современные электроплиты, жарочные и холодильные шкафы, электрические сковородки и мясорубки, морозильные камеры», – сообщила директор департамента.

Напомним, в Харькове 82,5 тысячи детей посетили новогодние и рождественские мероприятия, прошедшие с 19 декабря по 19 января с участием муниципальных учреждений культуры города.