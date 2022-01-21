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21.01.2022  13:50   Виталий Хиневич

Трагедия на "Харьковской Швейцарии": сестра пострадавшей рассказала подробности случившегося

После того, как вылетел и перевернулся тюбинг, к потерпевшей подбежали люди, она говорила и искала сына.

Харьковская Швейцария
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook сестры пострадавшей Татьяны Ищенко.
 
Женщина отмечает, что трасса была не подготовлена, а также отсутствовала техника безопасности. В частности, не было заградительных сеток, персонал не инструктирован и отсутствует медицинский персонал.
 
После того, как перевернулся тюбинг, к Наде подбежали люди, она еще разговаривала и искала сына.
 
После происшествия снаряды для спуска с горы продолжали выдавать. Люди требовали остановить катание на горке, однако персонал Харьковской Швейцарии просьб не услышал и продолжил выдавать тюбинги для катаний.
 
После того как тюбинг потерпевшей перевернулся, на огромной скорости с горы спускался мужчина, который врезался в Надежду. По мнению сестры, этот удар был тяжелейшим.
 
Сотрудники спортивного комплекса пришли на помощь по истечении определенного времени. Кроме этого Татьяна отмечает, что Надю нельзя было трогать, после удара ей нужно было обеспечить покой.
 
Вместо этого травмированную женщину пытались поднять и "тащили волоком". 
 
Напомним, 16 января 2022 года 47-летняя женщина отдыхала на территории ГК «Харьковская Швейцария». Во время тюбингового катания с горы в связи с нерасчищенной снежной трассой тюба перевернулась и женщина получила телесные повреждения.
 
Источник:   Татьяна Ищенко
 Тэги:  происшествие, харьковская швейцария, харьков
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