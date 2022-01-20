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20.01.2022  17:52   Евгений Клочко

На "Харьковской Швейцарии" серьезно травмировалась женщина: пострадавшая в коме

По факту травмирования женщины на горнолыжном курорте "Харьковская Швейцария" правоохранители отрыли уголовное производство.

На Харьковской Швейцарии серьезно травмировалась женщина: пострадавшая в коме
 
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. Досудебным расследованием установлено, что 16 января 2022 года 47-летняя женщина отдыхала на территории ГК «Харьковская Швейцария». Во время тюбингового катания с горы в связи с нерасчищенной снежной трассой тюба перевернулась и женщина получила телесные повреждения.
 
На требования остановить работу трассы, на которой находилась потерпевшая с телесными повреждениями, сотрудники горнолыжного курорта никак не отреагировали. В результате халатности сотрудников курорта на девушку наехал мужчина, который также спускался на тюбе с горы.
 
От полученных телесных повреждений пострадавшая потеряла сознание.
 
В дальнейшем на территорию ГК «Харьковская Швейцария» прибыла бригада медиков и доставила ​​пострадавшую в неотложку. На данный момент она находится в состоянии комы.
 
Примечательно, что никаких сообщений о телесных повреждениях потерпевшей правоохранителям не поступало, что может свидетельствовать о сокрытии уголовного правонарушения.
 
В настоящее время досудебное расследование в указанном производстве продолжается, выполняются первоочередные следственные действия.
 
Досудебное расследование проводится следователями следственного отдела Харьковского районного управления №1 ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет. 
 
В прокуратуре просят всех, кому известны какие-либо обстоятельства указанного уголовного правонарушения, сообщить информацию в Киевскую окружную прокуратуру г. Харькова по телефону 057-700-26-60 или в следственный отдел Харьковского районного управления №1 ГУНП в Харьковской области.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  прокуратура, харьков
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