20.01.2022 17:52 Евгений Клочко

На "Харьковской Швейцарии" серьезно травмировалась женщина: пострадавшая в коме

По факту травмирования женщины на горнолыжном курорте "Харьковская Швейцария" правоохранители отрыли уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. Досудебным расследованием установлено, что 16 января 2022 года 47-летняя женщина отдыхала на территории ГК «Харьковская Швейцария». Во время тюбингового катания с горы в связи с нерасчищенной снежной трассой тюба перевернулась и женщина получила телесные повреждения.

На требования остановить работу трассы, на которой находилась потерпевшая с телесными повреждениями, сотрудники горнолыжного курорта никак не отреагировали. В результате халатности сотрудников курорта на девушку наехал мужчина, который также спускался на тюбе с горы.

От полученных телесных повреждений пострадавшая потеряла сознание.

В дальнейшем на территорию ГК «Харьковская Швейцария» прибыла бригада медиков и доставила ​​пострадавшую в неотложку. На данный момент она находится в состоянии комы.

Примечательно, что никаких сообщений о телесных повреждениях потерпевшей правоохранителям не поступало, что может свидетельствовать о сокрытии уголовного правонарушения.

В настоящее время досудебное расследование в указанном производстве продолжается, выполняются первоочередные следственные действия.

Досудебное расследование проводится следователями следственного отдела Харьковского районного управления №1 ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

В прокуратуре просят всех, кому известны какие-либо обстоятельства указанного уголовного правонарушения, сообщить информацию в Киевскую окружную прокуратуру г. Харькова по телефону 057-700-26-60 или в следственный отдел Харьковского районного управления №1 ГУНП в Харьковской области.