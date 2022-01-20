20.01.2022 17:36 Евгений Клочко

Как защититься от проклятия и сглаза: что для этого нужно сделать

Известно, что слово обладает мощным энергетическим потенциалом. Сказанное в порыве злости, гнева или откровенной зависти, оно может пробить энергетическую оболочку человека, которому было адресовано, и привести к серьезным для него последствиям.

Особенно это опасно для людей, не защищенным верой и обладающим слабой энергетической защитой. Такой человек начинает думать над злыми словами, сомневаться в своих силах, легко впадает в депрессию и, как следствие, притягивает к себе еще больше негатива.

Человечество веками боролось со сглазом, используя для этого различные методы защиты. Среди них известны такие средства:

красная шерстяная нитка на запястье;

две стальные перекрещенные иголки у входа в дом;

соль в мешочке, которую освятили в церкви;

талисман «Турецкий глаз».

Однако все эти методы могут оказаться неэффективными, если человек далек от Бога. Люди, которые живут в состоянии благодати, молятся, причащаются и исповедуются, в большей степени защищены от воздействия отрицательной энергетики, чужих слов и эмоций.

Что такое проклятие и что делать, если ощутили его на себе

Проклятие — это явление, гораздо более сильное, чем обычный сглаз. От сглаза оно отличается тем, что его наводят умышленно с помощью специальных ритуалов, используемых в черной магии. От него гораздо сложнее защититься, чем от обычного сглаза, и еще сложнее избавиться.

При наведении проклятия человека начинают преследовать болезни и несчастья, у него не складываются личные отношения, он постоянно терпит неудачи в делах, вся его жизнь идет под откос. Если такое происходит, стоит задуматься, не являются ли эти события результатом проклятия.

Церковь считает, что избавиться от него поможет только духовное очищение через обретение истинной веры. Но участвовать в таинствах исповеди и причащения с единственной целью — снять проклятие — ни в коем случае нельзя. Нужно истинное покаяние перед Богом и дальнейшее совершение благодатных поступков по отношению к людям. Только так Господь может защитить от действия проклятия.

Что такое сглаз и проклятие с точки зрения науки

Современная наука не отрицает существования сглаза и проклятия, хотя и объясняет их по-своему. Все негативные явления, происходящие с человеком, с точки зрения науки, являются следствием неблагоприятного влияния на его биополе.

По своей природе сглаз и проклятие — это эмоции, которые слабый человек испытывает из-за своих навязчивых мыслей, подкрепляемых чьим-то негативным посылом.

Если вы устали от жизненных проблем, не пытаетесь с ними бороться и не видите выхода из неблагоприятной жизненной ситуации, любой негатив, направленный против вас, может оказаться серьезной проблемой, которую часто называют сглазом или проклятием.

Но стоит попытаться что-то поменять в своей жизни, начать улучшать свою энергетику и состояние психики, заняться спортом, увлечься каким-то делом, найти любимую и интересную работу, окружить себя успешными людьми, как установка негативной жизненной программы начнет меняться на позитивную, и вскоре вы уже не будете ощущать влияние сглаза.