20.01.2022 17:04 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП на Окружной: в Харькове сообщили о подозрении водителю фуры (видео)

Под подозрением мужчина, в состоянии наркотического опьянения, спровоцировавший масштабное ДТП с тремя погибшими.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, 49-летнего мужчину уведомили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Согласно медицинскому заключению, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами.

Водителю грозит тюремный срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет. Напомним, ранее мы писали об избрании меры пресечения виновнику смертельного ДТП 25 ноября 2021 года около 17:30 в районе пересечения кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе. В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель автомобиля «Рено Логан» и его пассажиры – 49-летняя женщина и 3-летний ребенок – от полученных травм погибли на месте происшествия.