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20.01.2022  17:04   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП на Окружной: в Харькове сообщили о подозрении водителю фуры (видео)

Под подозрением мужчина, в состоянии наркотического опьянения, спровоцировавший масштабное ДТП с тремя погибшими.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, 49-летнего мужчину уведомили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).
 
 
Водитель грузовика задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Согласно медицинскому заключению, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами.
 
 
Водителю грозит тюремный срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.
 
Напомним, ранее мы писали об избрании меры пресечения виновнику смертельного ДТП  25 ноября 2021 года около 17:30 в районе пересечения кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе. В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель автомобиля «Рено Логан» и его пассажиры – 49-летняя женщина и 3-летний ребенок – от полученных травм погибли на месте происшествия.
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, окружная
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