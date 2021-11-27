Смертельное ДТП на Окружной: водителю фуры избрали меру пресечения (видео)

В Киевском районном суде Харькова утром 27 ноября избрали меру пресечения для участника аварии, в которой погибли три человека и четверо пострадали.
Как сообщает РЕДПОСТ, водителя фуры взяли под арест на 60 суток без права внесения залога. Такое решение вынес судья Киевского районного суда города Харькова на основании прошения Областной прокуратуры.
Водитель свою вину признал, и также сообщил, что за два дня до аварии он принимал наркотики.
Водителя МАНа зовут Игорь Мирошниченко, он родом из Запорожья, 41 год, женат, сыну 8 лет.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии журналистам сообщил, что прокуратура полностью удовлетворена решением суда, апелляции с ее стороны не будет - суд избрал максимальную меру пресечения.
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