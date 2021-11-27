27.11.2021 10:22

Смертельное ДТП на Окружной: водителю фуры избрали меру пресечения (видео)

В Киевском районном суде Харькова утром 27 ноября избрали меру пресечения для участника аварии, в которой погибли три человека и четверо пострадали.

Как сообщает РЕДПОСТ, водителя фуры взяли под арест на 60 суток без права внесения залога. Такое решение вынес судья Киевского районного суда города Харькова на основании прошения Областной прокуратуры.

Водитель свою вину признал, и также сообщил, что за два дня до аварии он принимал наркотики.

Водителя МАНа зовут Игорь Мирошниченко, он родом из Запорожья, 41 год, женат, сыну 8 лет.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии журналистам сообщил, что прокуратура полностью удовлетворена решением суда, апелляции с ее стороны не будет - суд избрал максимальную меру пресечения.

Напомним, 25 ноября около 17:30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны г. Волчанск в направлении Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN полуприцепом, двигавшимся по кольцевой дороге со стороны с. Затишье в направлении автодороги «Харьков-Липцы» и пересекал перекресток на красный сигнал светофора. После столкновения транспортных средств автомобиль «MAN» с полуприцепом опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. Кроме того, полуприцеп зацепил автомобиль Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения. Механические повреждения также получил автомобиль «MAN», который в это время стоял на запрещающий сигнал светофора. Как рассказал и.о. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, в результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров - 49-летняя женщина и трехлетняя девочка погибли на месте происшествия.